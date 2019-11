Castrovilli e la Nazionale, ci siamo: ecco le novità di Mancini

Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere davvero arrivato il momento di vedere Gaetao Castrovilli con la maglia della Nazionale italiana. La decisione è attesa dopodomani, ma il centrocampista viola ha già convinto il tecnico Mancini e salvo clamorosi ripensamenti sarà chiamato a far parte del gruppo che affronterà Bosnia e Armenia tra il 15 e il 18 novembre. Altri volti nuovi potrebbero essere Cistana del Brescia e Orsolini del Bologna, mentre per i più giovani, tra cui Sottil e Scamacca (nuovo pallino viola, CLICCA QUI), ci sarà ancora da aspettare: l’Under 21 deve sostenere un impegno importante a Ferrara contro l’Islanda, quindi Nicolato non si vedrà privato dei suoi talentini.