Castrovilli è il sogno proibito dell’Inter. E nel mirino di Marotta c’è anche De Paul

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’Inter starebbe monitorando sotto traccia diversi nomi in vista del calciomercato invernale ed estivo. Il team di mercato capitanato da Marotta avrebbe messo nel mirino una lista di giovani talenti, tra i quali figurano il viola Castrovilli e l’ex-obiettivo De Paul. Per l’argentino la proposta potrà essere quella di un prestito con obbligo di riscatto dopo 18 mesi, mentre per l’italiano non si azzardano ipotesi, definendo la trattativa stessa al pari di una missione impossibile.