Castrovilli è il sogno dell’Inter: a giugno l’assalto di Marotta?

Non che ci sia nulla di concreto – Tuttosport dedica appena qualche riga alla questione, in mezzo a nomi ben più caldi per gennaio – ma che Gaetano Castrovilli abbia suscitato l’interesse di Antonio Conte e della sua Inter è cosa nota. Il quotidiano inserisce il nome del baby pugliese tra i sogni proibiti per giugno, quando Marotta e Ausilio daranno il via all’assalto a Kulusevski del Parma, Tonali del Brescia e, appunto, al neo-nazionale azzurro, nell’ottica di un mercato che dovrà portare in rosa almeno tre rinforzi.