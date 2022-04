Castrovilli e il rinnovo, tutto fermo: discorso in pausa dopo l’infortunio?

Le ultime su Castrovilli e il tempismo sciagurato dello stop

La Nazione sottolinea come oggi sia il giorno del responso sull'infortunio patito da Gaetano Castrovilli contro il Venezia: in attesa di capire quali siano gli effettivi tempi di recupero, il quotidiano sottolinea come lo stop arrivi in un momento particolare, dato che il centrocampista, autore di ottime prestazioni recentemente, era pronto a firmare il rinnovo di contratto. Un discorso che adesso, con ogni probabilità, verrà messo in stand-by.