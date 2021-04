Castrovilli e Biraghi, allerta fino a sabato. Ballottaggio Callejon-Eysseric

La Nazione scrive che ancora una volta i tamponi di Castrovilli e Biraghi hanno dato esito negativo, ma che per considerarli fuori pericolo bisognerà attendere sabato, ultimo giorno di bolla per loro dopo il rientro dalla Nazionale. L’allerta resta altissima, specie dopo che l’Atalanta, prossimo avversario in campionato, ha dovuto notificare la positività di Pessina, dodicesima in totale tra staff e giocatori. Se non ci saranno spiacevoli sorprese, i due violazzurri lotteranno per una maglia da titolare domenica. L’altro dubbio è tra Eysseric e Callejon per il posto alle spalle di Vlahovic. Ancora out Kokorin.