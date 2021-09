Castrovilli dimesso, ma lo stop si protrae: i tempi di recupero

Il centrocampista dovrà pazientare ancora una settimana prima di poter ricominciare a lavorare

Come si legge su La Nazione, Gaetano Castrovilli ha fatto ritorno a Firenze dopo quattro notti a Genova, in ospedale, per via della violenta botta contro il palo allo stadio Marassi di Genova. Ma il rientro in campo non è alle porte, perché il centrocampista dovrà osservare sette giorni di riposo assoluto: probabile che a questo punto lo si possa rivedere dopo la sosta.