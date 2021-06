Castrovilli come Zielinski al Napoli? Gaetano alla prova del 10

Il talento di Minervino Murge dovrà riaccendersi e tornare alla sua versione migliore: Gattuso chiede più continuità e sostanza

Il Corriere Fiorentino titola "La prova del 10" riferendosi a Gaetano Castrovilli, atteso da un'annata importante. Il 10 oggi non è più solo un rifinitore, deve anche essere abile senza palla, come ha dimostrato Zielinski nel Napoli di Gattuso. Potrà Castro essere lo Zielinski viola? Moena darà le prime risposte, e la delusione per la mancata convocazione in Nazionale dovrà essere subito smaltita. Non che ci fosse nulla da aspettarsi: la stagione da poco conclusa non è stata delle più esaltanti (dei 5 gol segnati, 4 sono arrivati nelle prime 5 giornate). Adesso, dopo qualche problema fisico e alcune voci smentite su un possibile cambio di procuratore, Castrovilli dovrà convincere Gattuso guardandosi anche e soprattutto dalla concorrenza di Bonaventura, che il tecnico conosce piuttosto bene.