Non c’è un centravanti, e allora ci pensa Gaetano Castrovilli. Colpi rari di biliardo, che non nascono da piedi qualunque: il n° 8, scrive La Nazione, è stato il migliore anche nei primi 45 fragili minuti della Fiorentina. E quando nella ripresa i cambi hanno assestato la squadra viola, Gaetano si è sentito addosso la responsabilità di sfruttare le sue energie superiori, senza disperderle. Ieri per lui c’era anche un tifoso in più, Franck Ribery. Adesso per lui non è più così presto per parlare di Nazionale.