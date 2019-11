Castrovilli bomber a sorpresa, sempre più todocampista

Gaetano Castrovilli, al pari di Nikola Milenkovic, è il bomber che nessuno si aspettava in questo inizio di stagione. Già tre reti alla sua prima avventura in Serie A, arricchite da assist e prestazioni che riempiono gli occhi dei tifosi ed anche di Roberto Mancini. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, contro il Parma è arrivata la prima marcatura casalinga davanti ai propri tifosi. La squadra gigliata adesso è diventata la compagine più pericolosa della Serie A nel gioco aereo, ben 5 le reti arrivate grazie ad incornate precise. Gaetano, davanti allo sguardo attento dei tre tenori Ribery, Pezzella e Caceres, ha preso nuovamente la Fiorentina per mano, conducendola al pareggio in una serata in cui sembrava andare tutto storto.