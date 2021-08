Castrovilli, attento: questo Maleh ti parte dietro, ma con Italiano chissà…

Maleh adess rappresenta una valida alternativa a Castrovilli per la posizione di mezzala sinistra

La Nazione esalta l'ottima prova di Youssef Maleh contro il Cosenza, non certo l'avversario più ostico. Tuttavia, il giovane ex Venezia ha impressionato per concretezza e costanza in entrambe le fasi, peccando solo al tiro con un sinistro troppo chiuso che lui di solito mette dentro. Italiano si è subito interessato a questa mezzala tutta qualità e palloni giocati, e adesso la sensazione è che rimarrà e contenderà il posto a Castrovilli, in una bagarre in cui tutti partiranno da zero, come ha annunciato il tecnico. Gioca chi è più pronto e coinvolto nella causa, e Maleh lo è. Tanto da rendersi conto che la Serie A sarà un'altra cosa rispetto alla B, ma non per questo intimorito.