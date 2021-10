Castrovilli ancora senza certezze, l’infortunio richiede la massima cautela

Il numero 10 attende il responso della prossima visita, fondamentale per capire quanto vicino sia il rientro in campo

Massima cautela per Gaetano Castrovilli, per il quale ancora una data di rientro non c'è. A metà settimana verranno effettuate nuove visite mediche per stabilire se il centrocampista potrà rientrare in campo. Difficile che possa esserci a Venezia, anche se il pugliese morde il freno per ritornare a giocare in quella che deve essere la stagione del suo rilancio. Come altri in rosa, Castrovilli vorrebbe aiutare la squadra per essere aiutato e rivitalizzato da Italiano. Ma prima deve rientrare a disposizione del tecnico, evitando ricadute e i pericolosi ricordi di un infortunio che avrebbe potuto essere molto grave.