Castrovilli, al via il recupero. Dovrebbe tornare contro l’Atalanta

La Nazione si concentra su Gaetano Castrovilli, tornato ieri a casa dopo le ultime due notti trascorse all’ospedale di Careggi. La fidanzata Rachele gli è sempre stato accanto. Verso le 16 c’è stata la visita del medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue. Castrovilli, su consiglio dello stesso Pengue, ha preferito evitare le telecamere che lo attendevano all’uscita della struttura, prendendo la via di casa da una porta secondaria. Chi tuttavia ha passato la giornata con lui racconta di un Gaetano sereno e felice come non mai di riabbracciare la famiglia: i genitori, assieme al fratello Piero e alla cugina, sono infatti rimasti a Firenze tra domenica e lunedì (erano allo stadio anche per il match con il Genoa) e hanno seguito con apprensione l’evolversi della vicenda legata al pugliese, costretto ad abbandonare Careggi con un giorno di ritardo a causa di un esame di routine che è stato obbligato ad eseguire solo ieri, in virtù di tempistiche prestabilite: mai tuttavia è stata valutata la possibilità di un ricovero allungato, visto che già domenica erano state escluse ulteriori problematiche rispetto a quelle rilevate dopo l’uscita forzata dal campo di sabato. Da oggi inizierà l’attività di recupero al centro sportivo. Salterà Inter e Juventus. Potrebbe tornare disponibile per la gara contro l’Atalanta, in programma al Franchi sabato 8 febbraio alle 15.