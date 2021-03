Caos tamponi Lazio, oggi l’udienza. Possibile condanna

Si terrà oggi alle 11 in videoconferenza l’udienza sul caso tamponi che ha coinvolto la Lazio, rea di aver schierato Immobile (che invece doveva osservare l’isolamento) contro il Torino, di aver fatto allenare lo stesso bomber, Strakosha e Leiva (positivi) due giorni dopo e di aver inserito Djavan Anderson (anche lui da isolare) nella lista per la partita successiva contro la Juventus. I biancocelesti vorrebbero far testimoniare il dottor Di Rosa, dirigente della Asl Roma 1, che avrebbe dato il consenso alla partenza di Immobile per Torino; il problema è che mancano i documenti da parte della società capitolina, che non ha comunicato all’azienda le otto positività riscontrate ai tempi. Se le istanze della Lazio verranno accolte, si procederà ad un rinvio, altrimenti la decisione sulla condanna, con ogni probabilità una penalizzazione, potrebbe arrivare già in serata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.