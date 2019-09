Caso Chiesa, lo psicolgo: “Una mancata cessione può influire negativamente sull’atleta”

Il Corriere dello Sport-Stadio ha interpellato il dottor Antonio Sacco, psicologo dello sport. A lui è stato chiesto un parere professionale su Chiesa ed in generale sul caso dei molti calciatori che hanno vissuto un’estate movimentata, al centro di numerosi intrighi di mercato. L’obiettivo è valutare le possibili conseguenze psicologiche sull’atleta in caso di mancato rinnovo o trasferimento. Il dottor Sacco ha risposto considerando la campagna trasferimenti un momento complicato per i calciatori, poichè occupa i pensieri e brucia energie nervose. Se una trattativa non si è concretizzata, ed è sfumata la possibilità di andare a giocare la Champions e quella di guadagnare di più, possono esserci un contraccolpi psicologici e del rendimento. Nel caso di una grande delusione di mercato quello che può fare un giocatore è riportare la propria attenzione su se stesso. Restare ancorati al passato è un autorete perché ogni calciatore è un’impresa e, se smette di far bene, perde inevitabilmente visibilità e opportunità professionali. È fondamentale ricaricarsi subito, concentrarsi sul lavoro e sul desiderio di riprendere il percorso di crescita insieme a compagni e società.