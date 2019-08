Caso Chiesa: nessun incontro previsto. Se ne riparla a mercato chiuso

Chiesa, insieme al padre Enrico, e la Fiorentina si vedranno per continuare a parlare ma non ora. Adesso la priorità è la costruzione della squadra e la preparazione in vista delle difficili prime sfide ufficiali. Secondo quanto si legge su Repubblica, è probabile che il meeting slitti al termine della sessione di calciomercato. La Fiorentina è stata chiara con i tifosi e con il giocatore, ha preso da tempo la sua decisione. Non è stata nemmeno presa in considerazione l’idea di cedere. Il prossimo passo è quello di presentare un’offerta di rinnovo per cercare di allungare l’attuale contratto in scadenza nel 2022. Non potrà essere pareggiata l’offerta bianconera da 6 milioni a stagione, tuttavia si può arrivare a circa 3,5 milioni inclusi i bonus. Il vero nodo resta capire quale sarà la reazione del calciatore dopo un’estate alquanto complicata dal punto di vista emotivo. Senza un prolungamento, a fine stagione, la posizione viola sarà molto più debole.