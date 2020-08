Casello sull’A11, Campi ci riprova: potrebbe essere funzionale per nuovo stadio

“Al lavoro con la Regione per la nuova uscita autostradale a Campi: una necessità non più rinviabile”. Con un breve post su Facebook, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, annuncia l’impegno per realizzare uno svincolo autostradale sul territorio campigiano, dopo un incontro con i tecnici dell’assessorato alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica che fa capo a Vincenzo Ceccarelli.

Come scrive La Nazione, il Comune di Campi ha ‘rispolverato’ un vecchio progetto, di circa dieci anni fa, rientrante nei lavori per la terza corsia dell’A1 (Milano-Napoli), all’epoca bocciato da Autostrade, adesso rivisto e corretto. Il primo cittadino scrive ancora su Facebook: “Un’opera decisiva per la viabilità cittadina: gli accessi autostradali alleggeriranno il traffico, sopratutto quello pesante che rovina le nostre strade”. Ma va ricordato – aggiunge La Nazione – che sarebbe molto funzionale anche all’eventuale realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina.

Entro fine mese, quando l’amministrazione si confronterà con Autostrade, il Comune di Campi Bisenzio proporrà di trasformare in svincolo l’attuale uscita di servizio nei pressi di Firenze Nord (per chi viaggia da nord a sud), cioè a Limite, ma senza escludere altre soluzioni come un casello nell’area di Prataccio o Maccione. L’amministrazione campigiana metterà sul tavolo della discussione anche l’idea di un grande parcheggio scambiatore come quello realizzato a Villa Costanza a Scandicci che è direttamente collegato al capolinea della Linea T1 della tramvia. E nelle idee campigiane c’è quell’area trasformata in terrapieno, poco dopo Firenze Nord, che ricade sul territorio di Sesto, molto vicina alla futura tramvia.