Carnevali: “Scamacca a gennaio rimane. Vlahovic? Spero resti in Italia”

Il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato delle voci di mercato legate a Scamacca e del futuro di Dusan Vlahovic

Redazione VN

Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove ha parlato anche del futuro di Gianluca Scamacca, da tempo nel mirino anche della Fiorentina, e di Dusan Vlahovic.

Su Scamacca: "Sicuramente a gennaio non si muove. In estate vedremo. Il principio è sempre lo stesso: noi siamo pronti a vendere i nostri gioielli alle big, ma soltanto se le offerte sono soddisfacenti. Esattamente come è successo con Locatelli".

Poi sul futuro di Dusan Vlahovic: "Per il bene del calcio italiano, spero resti in Italia. Ma in questo momento è più facile che un'offerta per un talento del genere arrivi dall'estero".

Infine su Lucca, attaccante del Pisa: "Penso che per noi ormai sia tardi. Non si possono comprare tutti: noi in avanti abbiamo già Scamacca, Raspadori, Berardi, Boga...".