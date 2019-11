Carisma, fantasia, grinta. Così Ribery in campo accende sempre la Fiorentina

Due reti, due assist, un impatto devastante. Sull’edizione fiorentina di Repubblica si ripercorrono i primi mesi viola di Franck Ribery, dalla standing ovation riservatagli dal Meazza al premio come calciatore del mese di settembre. Dal pareggio con la Juventus il francese è sempre partito dal 1′ e fatto coppia con Chiesa, trovando continuità e divertendosi in campo, intimorendo gli avversari: la semplice presenza è stata essenziale e lo si è visto soprattutto quando FR7 è mancato per squalifica. Il quotidiano sottolinea come questo sia il carisma del campione, che richiama attenzione negli avversari e che è cinico nel produrre occasioni (2 gol su 11 chances). Ha anche dimostrato di essere “umano”, ma senza di lui la Fiorentina ha faticato: carisma, fantasia, imprevedibilità, esperienza e lucidità. Dopo la squalifica ha approfittato per riposare un po’, ha smaltito tutti i fastidi e a Verona tornerà più carico di prima.