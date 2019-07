Caputi: “Veretout voluto da Fonseca”

Massimo Caputi, responsabile redazione sportiva de Il Messaggero, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Veretout è stato voluto da Fonseca, ora lo vedremo alla riprova del campo. Fiorentina? L’impatto della nuova proprietà è stato ottimo e c’è voglia di fare bene. Oggi lottare per lo scudetto e per i primi posti è impossibile, se costruisci un percorso puoi arrivare a giocartela. De Rossi? Se deciderà di continuare a giocare la Fiorentina può essere la scelta giusta per tanti motivi. Può garantire 15-20 partite, ma soprattutto dà peso nello spogliatoio”.