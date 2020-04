Capotondi: “Gran lavoro di Commisso per le ragazze. Centro Sportivo? Lo visiterò presto”

Cristiana Capotondi sveste i panni di attrice e parla al Corriere Fiorentino in qualità di vicepresidente di Lega Pro; la Capotondi sostiene che fare polemiche adesso sulle tempistiche dello stop sia inutile, quindi si concentra sui rischi che corre il calcio di serie C, moltissimi. “I presidenti non vogliono ripartire, la situazione delle trasferte è complicata”. L’attrice afferma poi di seguire tutte e dodici le squadre di A femminile, soprattutto Fiorentina e Juventus che sono state protagoniste di grandi match. Elogia il lavoro di Commisso, importantissimo nel farsi sentire vicino alle ragazze in ogni momento: “Può dare una spinta, ma il lavoro va fatto sui tifosi e sulle bambine, c’è bisogno di giovani calciatrici per costruire un sistema calcio dalla base. Il Centro Sportivo che unisce uomini e donne? Visto che è a Firenze come la nostra sede, andrò a trovare la Fiorentina molto presto!”