La Fiorentina di Montella passerà per forza di cose dai piedi di un regista. Come fu per Pizarro, l’Aeroplanino sta andando alla ricerca del profilo migliore in grado di proporre gioco. I dubbi finali sembrano essere stati sciolti in favore di Ismael Bennacer, che come scrive La Nazione, nelle due stagioni con la maglia dell’Empoli non soltanto è stato il fulcro del gioco degli azzurri ma è stato più volte alternato da Andreazzoli come mezzala. Un jolly importante, che stasera esordirà in Coppa d’Africa con la maglia dell’Algeria. Il manager, l’ex viola Housseine Kharja, è al lavoro da giorni per capire se oltre alle offerte arrivate per il suo assistito l’Arsenal vorrà esercitare l’opzione che ha sul classe ’97.

La squadra viola, ricordiamo, sarà impegnata fra 3 settimane nell’International Champions Cup negli USA [CLICCA].