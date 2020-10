Capitan Ribery al rientro: la cattedra delle big ispira le sue lezioni di calcio

Ormai la caviglia sta bene. Lo assicura La Nazione parlando di Franck Ribery, atteso dal primo minuto e da capitano contro la Roma domani. Non è stato facile assistere alla sofferenza dei compagni contro l’Udinese e fare quasi il difensore aggiunto nel finale contro il Padova. Chissà cosa ne pensa il francese del gioco offerto dalla Fiorentina, ma l’occasione per rifarsi arriva già domani, contro una big, e sono le partite nelle quali Ribery si accende: basti pensare al Milan l’anno scorso, oppure alla Lazio cinque mesi fa. Fino ad ora, Franck si è sempre fatto sostituire quando è partito titolare, e cerca i primi 90′ completi in questo campionato. Era dal 2015 che, a causa di problemi fisici, non giocava così poco, 248′ in cinque turni. Eppure la Roma l’ha già trafitta un paio di volte con la maglia del Bayern…

BORJA ASSICURA: “NOI NON IMPAURITI, IL MISTER SA GESTIRE LE CRITICHE”