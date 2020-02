Caos rigori, in Serie A più del doppio rispetto alla Germania. Ecco l’effetto VAR

Meno della metà dei rigori fischiati, con due giornate in meno in archivio. Il dato sui rigori in Germania è impressionante, ma anche gli altri paesi – Spagna, Francia, Inghilterra – concedono molti meno tiri dal dischetto. In cima c’è la Lazio con ben 14 rigori, poi Lecce, Genoa e Roma. In fondo l’Udinese, prossima avversaria della Fiorentina (a quota 6), che non ne ha calciato nemmeno uno. Fra le squadre che ne hanno subiti di più, c’è la Juventus con 8, e la Lazio stavolta è sul fondo con appena 3 rigori fischiati contro. Ed è fiorentino l’arbitro Rocchi che, con 12 rigori, ne ha concessi più di tutti. Su 117 rigori totali fino ad ora, ben 35 sono frutto di una VAR review: l’anno scorso sono stati 42 su 122 alla fine del campionato. Chiaramente la tecnologia ha ancora bisogno di qualche correttivo e di chiarezza, chiude La Gazzetta dello Sport

