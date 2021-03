Caos Lazio, oggi la sentenza. Lotito può perdere la carica in FIGC

E’ previsto per stamani alle ore 11 il processo sull’ormai famigerata vicenda tamponi in casa Lazio. I biancocelesti, rei di non aver comunicato numerose positività all’interno del gruppo-squadra fra fine ottobre e inizio novembre, rischiano 8-10 punti di penalizzazione. Non saranno discusse le sconfitte a tavolino contro Torino e Juventus, anche se i granata si costituiranno all’accusa per quel che riguarda la sfida del 1 novembre. Lotito, infine, rischia un anno di inibizione, il che gli costerebbe anche la carica di consigliere federale: con 12 mesi di inibizione in 10 anni, il consigliere decade automaticamente. Il presidente della Lazio ne ha già accumulati due nel 2012 per alcune vicende legate al trasferimento dei calciatori, quindi deve sperare in una condanna di non più di nove mesi. La strategia di difesa, scrive La Gazzetta dello Sport, è la cosiddetta “231”, che scinde le responsabilità in società, scaricando tutte le colpe sul comparto medico, cui sarebbe stata delegata in toto la questione.