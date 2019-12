Caos Fiorentina, troppa improvvisazione: Montella rischia, col Cittadella già un bivio

Il modulo-confusione trascina la Fiorentina verso la terza sconfitta consecutiva. L’epilogo di novembre è il segnale disastroso dell’involuzione del gruppo. Il problema? Secondo La Nazione è Montella, perché l’allenatore è un collettore di decisioni e il passo da retrocessione piena impedisce di essere equilibrati come il tecnico vorrebbe. Chiaro come troppe cose non funzionino all’interno della ripartenza tecnica viola, le riprove non mancano e la posizione dell’allenatore è a rischio. Già martedì col Cittadella può essere un altro bivio decisivo, questa volta sul serio perché sono evidenti i clamorosi passi indietro fatti registrare dalla Fiorentina. Dal prevedibile 3-5-2 a un finale improvvisato e pieno zeppo di attaccanti: “La ricerca dell’equilibrio e il caos dell’improvvisazione” sintetizza il quotidiano, che sottolinea come quando un gruppo cade in questo precipizio mentale c’è pochissimo da stare allegri.