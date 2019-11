Campionato e Coppa Italia, il fitto calendario della Fiorentina

Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, la squadra viola è attesa da una fitta sequenza di incontri. Sei gare in meno di un mese, per portare a termine un 2019 pieno di sorprese in ambito sportivo e dirigenziale, con l’avvento della nuova proprietà in cima alla lista. A gennaio aprirà il mercato di riparazione, Pradè ha un tesoretto da spendere ma molto dipenderà dalla posizione in classifica. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra gigliata sarà impegnata nella difficile trasferta di Verona, poi toccherà al Lecce ed in ordine; Cittadella (Coppa Italia), Torino, Inter e Roma. Sfide vere, contro avversari attrezzati e con obiettivi importanti. La Fiorentina dovrà dimostrare di che pasta è fatta, cercando un modo per esprimere in campo tutto il potenziale della rosa.