Campionati, ripartire o no? La FIGC insiste per tornare in campo, il comitato scientifico…

Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport: “Ripartire sì, però in sicurezza. Sulla questione ci sono pareri diversi anche fra gli scienziati. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, boccia il piano immaginato dalla Federcalcio. Dalla Federcalcio filtra infatti un quadro diverso: la posizione di Rezza non sarebbe sposata da diversi membri del Comitato tecnico-scientifico, primo interlocutore del governo Conte. La Figc, però, va avanti sotto lo slogan «Tenersi pronti in caso di luce verde». Le conclusioni della commissione medica Figc, che si riunirà domani, varranno solo per la fase della ripresa, soltanto dopo si affronterà il problema dell’attività agonistica. Insomma, il tentativo di salvare la stagione non è agganciato alla partenza il 31 maggio o il 7 giugno. I tempi potrebbero essere più lunghi, una situazione di cui il presidente federale è cosciente visto che qualche tempo fa Gravina aveva parlato addirittura di settembre-ottobre per la fine del campionato”.