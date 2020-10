Callejon verso l’iniziale panchina. La condizione non è ancora al top

Dall’inizio o a gara in corso? E’ questo l’interrogativo che ruota intorno all’impiego di José Maria Callejon contro lo Spezia. Come scrive La Nazione, lo spagnolo esordirà sicuramente con la maglia della Fiorentina, ma secondo le ultime indicazioni Beppe Iachini è orientato a preservarlo e decidere per un minutaggio part time. Come riporta il quotidiano, lo spagnolo fin dai suoi primi allenamenti ha dato la massima disponibilità al tecnico eppure sotto l’aspetto della condizione è ancora un passo indietro rispetto ai compagni.

