Callejon torna al passato: la 7 per stupire e guadagnarsi la conferma

Lo spagnolo vuole voltare pagina e dare un senso alla sua esperienza in viola

Aveva scelto il 77 per via della presenza in rosa di Ribery, un anno fa, al momento del suo arrivo; poi la stagione è stata travagliata per mille ragioni. Adesso Callejon ha riabbracciato il suo numero 7, quello che a Napoli ha indossato e onorato nonostante le eredità di Lavezzi e Cavani. La Nazione scrive che l'obiettivo dello spagnolo è quello di lasciare il segno anche a Firenze, per convincere la Fiorentina a prolungare l'accordo in scadenza nel 2022 e per dimostrare a Italiano che può ancora essere decisivo, come quella volta in ritiro che pur di fare gol andò a sbattere violentemente contro il palo.