Callejon si gioca tutto: vuole la Fiorentina anche nel suo futuro

L’esterno punta a una stagione da protagonista è ha come obiettivo un nuovo contratto

Si gioca tutto, Jose Maria Callejon. E in quel tutto ci sta bene, molto bene, l’ambizione di un qualcosa che appena qualche mese fa sembrava inimmaginabile. Così, ora che l’esterno offensivo «in più» non è arrivato e che la concorrenza con il giovane Sottil è assolutamente sopportabile, l’ex Napoli punta su un campionato da protagonista, senza dimenticare di dare un’occhiata al domani. Al suo futuro. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione online de La Nazione. Il contratto con la Fiorentina scade a giugno, ma è per questo motivo che Callejon è determinato a convincere la Fiorentina a ragionare su un nuovo accordo. Un rinnovo riproporzionato, ovviamente, con al centro un giocatore che a febbraio brinderà ai 35 anni. L’ingaggio? I bonus? Dettagli su cui confrontarsi, certo, ma nella testa dello spagnolo c’è un futuro ancora colorato di viola, si legge nel quotidiano.