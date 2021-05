Callejon ritrova Gattuso: e può scattare subito il feeling

José Callejon ritrova Rino Gattuso: fra i due a Napoli il feeling era scattato subito. Ora lo spagnolo ha voglia di essere protagonista

Ancora tu? Callejon e Gattuso, Gattuso e Callejon: ancora insieme. Non si vedono dal 31 agosto 2020, a conti fatti quasi un anno, quando il contratto con il Napoli era giunto al suo termine. Il Corriere Dello Sport sottolinea come i due ripartiranno insieme sotto il giglio viola. L'attaccante ha dalla sua un contratto almeno per un altro anno a 2 milioni a stagione, anche se il precedente rendimento non lo aiuta di certo. Le cose, però, con Gattuso potrebbero cambiare. Il calciatore, da parte sua, è determinato a far capire al tecnico che potrebbe ancora essere utile alla causa e la volontà di Gattuso sarà decisiva.

La scorsa travagliata stagione ha visto lo spagnolo in campo soltanto per 654' in campionato e, nonostante a Firenze stia bene con la famiglia, un'altra annata così non è facilmente sopportabile. La sensazione è che l'ago della bilancia sia alla fine proprio il volere del tecnico: si conoscono bene e si parleranno chiaro. Come ricorda il quotidiano, poi, il contratto lo ha già (2022) e non ci sono incontri in programma con la società e non c'è la voglia di dirsi addio. Insomma, per Callejon è la più classica delle occasioni di riscatto.