Callejon, inizia una nuova stagione. E ora in attacco…

Potrebbe essere iniziata una stagione completamente nuova per Callejon, lo spagnolo dopo diverse settimane di difficoltà è salito in cattedra con una secondo tempo contro il Cagliari di assoluto livello. Il passaggio al 3-4-2-1 ha dato nuova luce all’ex Napoli, con una gran prestazione coronata da dribbling, cross e qualità. Adesso sorge un interrogativo. E quando Ribery tornerà in campo cosa succederà? Situazione che dovrebbe verificarsi a partire dalla gara contro il Napoli. Intanto in attacco l’esplosione di Vlahovic potrebbe aver cambiato gli scenari, visto che la Fiorentina sembra intenzionata a puntare su un nuovo attaccante solo in caso di cessione di Kouamè. I nomi, secondo Il Corriere Fiorentino sono quelli di Inglese (LA SCHEDA) e Pavoletti (LA SCHEDA).