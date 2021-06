Callejon e Kokorin in cerca di riscatto: Gattuso valuterà i due in ritiro

Il ritiro di Moena per dare un senso a due operazioni fallimentari se si considera la stagione appena conclusa

Il modulo offensivo di Gattuso, soprattutto a livello di sistema e atteggiamento tattico, potrebbe dare ai due desaparecidos viola Callejon e Kokorin nuova linfa per riscattare una stagione fallimentare. Il Corriere Fiorentino in edicola oggi spiega che i due saranno valutati con attenzione durante il ritiro di Moena, in attesa che dal mercato arrivino notizie via via che l'estate va avanti. Infortuni e tattica hanno compromesso l'ultima annata per lo spagnolo e il russo, che adesso possono rilanciarsi e voltare pagina.