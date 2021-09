Calhanoglu si accende contro i viola, ma davanti avrà un Bonaventura extralusso

Due ex milanisti proveranno a illuminare il Franchi con le loro giocate

Hakan Calhanoglu si accende sempre contro la Fiorentina: come scrive La Gazzetta dello Sport, il turco ha nei viola la sua vittima preferita, con 4 gol su 23 in Serie A (tre dei quali al Franchi, dove tornerà stasera). Il numero 20 nerazzurro è atteso al rientro tra i titolari dopo il turno di riposo osservato, e davanti a sé troverà un altro ex milanista, quel Jack Bonaventura che ha trovato una nuova giovinezza e la leadership assoluta in casa Fiorentina.