Calendario Serie A: fra le ipotesi spuntano anche le gare alle 22

Quella di oggi sarà una giornata importante perché conosceremo – finalmente – date e orari di questo convulso finale di campionato. Con tutte le partite in date estive sarà un calendario perlopiù notturno, con orari anche inediti. Ma c’è ancora incertezza su alcuni slot per le partite, a partire dai tanto temuti orari pomeridiani delle 17.15 (che dovrebbero essere soltanto una decina). La Stampa quest’oggi in edicola ipotizza anche le 22.00 come orario di inizio dell’ultima gara in programma, richiesta che sarebbe pervenuta direttamente dall’AIC.