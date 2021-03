Calendario difficile, ma vincere può consegnare la salvezza (quasi) anticipata

E’ tempo di calcoli per archiviare la salvezza al più presto: La Nazione snocciola un po’ di numeri e dati per permettere di capire qualcosa di più sulla bagarre per non retrocedere. Sette punti di vantaggio sulla terzultima sono tanti, ma il calendario complicato non permette di dormire sonni tranquilli. Il paradosso è che la Fiorentina ha due punti in meno dello scorso anno, ma, sempre rispetto alla scorsa stagione, un punto in più sul terzultimo posto. La quota salvezza potrebbe aggirarsi sui 35 punti, corroborati dal vantaggio negli scontri diretti con Torino, Spezia e Benevento. Parma-Genoa, Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari sono le gare del prossimo turno che potrebbero favorire i viola, che vincendo col Milan arriverebbero a 32 punti dopo 28 giornate. Nessuna squadra è mai retrocessa con queste condizioni.