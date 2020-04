Calendario con l’acqua alla gola: rispunta l’ipotesi playoff-playout

In relazione all’impossibilità di accogliere le squadre a gruppi nei centri sportivi il 4 maggio, il calendario della Serie A è costretto a riprogrammare un’eventuale prima giornata post-pandemia al weekend del 13-14 giugno, che sarebbe l’ultimo utile a mantenere il format corrente, cioè quello delle 38 giornate andata-ritorno. In caso contrario, i vertici del calcio italiano potrebbero valutare, come ultima spiaggia, di riaprire all’ipotesi dei playoff e playout, che permetterebbe di risparmiare un paio di settimane e di terminare la stagione calcistica entro le tempistiche stabilite dagli organi europei per l’organizzazione dei tornei continentali. Le valutazioni sono in corso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.