Calcio italiano pronto alla fase-2: si ripartirà a scaglioni, ecco come

La commissione medica della FIGC va avanti nella definizione del protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il consiglio di Lega studia le date per ricominciare (27-28 o 30-31 maggio, 7 giugno: martedì verranno portate in assemblea). Quando il documento sarà ultimato, toccherà ai ministri di Sport e Salute dare il via libera. Il punto chiave è quello del ritiro permanente del gruppo «negativizzato», ovvero significa che i primi controlli dovranno dare la certezza che non ci sia alcun positivo o potenzialmente infetto tra calciatori e staff. Poi si procederà con una divisione del gruppo con esami differenziati, per arrivare al gruppo che lavora senza barriere. Comincerà la Serie A, poi toccherà alla B, quindi alla C. Ma è ovvio che protocollo, controlli e centri di allenamento un certo calcio non se li può permettere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.