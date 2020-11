La Nazione sottolinea le difficoltà che sta vivendo il mondo del calcio a causa della pandemia da Coronavirus. L’Ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato di “rischio default”. Luis Alberto si è sfogato per i mancati pagamenti degli stipendi, salvo poi chiedere scusa. All’interno della Fiorentina, invece, si fa notare come gli stipendi di tutti i dipendenti – non solo calciatori e staff – siano sempre arrivati puntuali.