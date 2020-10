Calafiori, il rinnovo si fa attendere ma lui sogna un futuro nella Roma. Trattativa aperta

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, lo stallo per il rinnovo di Riccardo Calafiori (SCHEDA) con la Roma non sembra essere definitivo. Il ragazzo vuole restare e sogna di diventare grande con la squadra del suo cuore, per questo è disposto ad andare incontro alle necessità del club. De Sanctis ha offerto 400.000 euro più bonus al procuratore, Raiola, che ha rilanciato con una richiesta superiore al milione. La distanza è ampia ma la trattativa riprenderà. Il giocatore, ricordiamo noi, è stato accostato anche alla Fiorentina durante l’ultima finestra di mercato.

Offerta della Fiorentina per Calafiori: no di Fonseca, per la Roma è incedibile