Cagni: “L’impatto di Italiano si intuiva già in estate contro l’Espanyol”

C'è grande stima nelle parole dell'ex allenatore di Italiano

"Dove sta incidendo Italiano? Nella capacità di leggere le partite e poi costruirle. I giocatori interpretano al meglio le sue idee. Quest’estate sono venuto al Franchi per commentare l’amichevole contro l’Espanyol: già lì si intuiva che era riuscito a dare un’impronta alla squadra, nonostante la allenasse da pochissimo. L’ho sempre seguito come d’abitudine coi miei ex giocatori. Già da quando guidava il Trapani si capiva che avrebbe fatto bene. E lo ha confermato allo Spezia".