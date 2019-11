Cagliari, un dubbio a centrocampo. In campo va la formazione migliore

Un solo dubbio per Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport in edicola oggi per quanto riguarda l’undici del Cagliari che se la vedrà contro la Fiorentina. Tutto confermato tra porta e difesa, con Olsen a guardia di Cacciatore, Klavan, Pisacane e Pellegrini. L’unico ruolo discordante è quello di regista: il CorSport inserisce Oliva, la Gazzetta Cigarini insieme a Nandez e Rog, con Nainggolan dietro la coppia Joao Pedro-Simeone. L’undici migliore possibile per Maran.