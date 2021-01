Cagliari, ritiro allungato e pressione massima: così Di Francesco punta la Fiorentina

Se non è un’ultima spiaggia poco ci manca. Perché il Cagliari di Di Francesco, che farà visita alla Fiorentina nel prossimo turno, si gioca il tutto per tutto contro i viola. Il Corriere Dello Sport analizza la situazione dei sardi, sconfitti dal Benevento a domicilio ma con la fiducia confermata nel tecnico. Per l’appuntamento del Franchi, la squadra partirà oggi – un giorno prima rispetto alla tabella di marcia – con un ritiro prolungato rispetto alle solite 24ore prima del match. Sarà l’occasione per ricompattare il gruppo, apparso in confusione e non solo domenica. Il tecnico farà leva sulla personalità di alcuni singoli e sulla voglia di riscatto di Nainggolan, fresco di ritorno in Sardegna. Per un Nandez squalificato, torna però Lykogiannis dopo lo stop e anche Ounas ha pienamente recuperato. Proprio il suo ritorno potrebbe portare a un 4-2-3-1, ma tutte le soluzioni restano al vaglio.