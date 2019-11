Cagliari-Fiorentina nel nome di Davide: in campo tanti amici e compagni

Prima del fischio di inizio della partita di domenica ci sarà un momento dedicato a Davide Astori. Come scrive il Corriere Fiorentino, in campo scenderanno compagni e amici, ma anche altri calciatori che non lo hanno conosciuto. Il capitano viola sarà Pezzella, affiancato da quel Milenkovic che proprio a Cagliari esordì al fianco di Davide, visto il problema nel riscaldamento dell’argentino che lo costrinse a dare forfait. E il tempo che è passato non ha certo indebolito un ricordo fortissimo anche nella mente di Badelj e Simeone.

Il Cagliari ha inoltre invitato i genitori di Davide Astori, Renato e Anna, che hanno preferito declinare l’invito. Insieme hanno partecipato a numerose iniziative in ricordo di loro figlio, come lo scorso maggio a Betlemme, nell’ambito del progetto “Assist for Peace”, dove fu creato un campetto di calcio per bambini per tutte le etnie in un’area devastata dalla guerra.