Caceres, vittorie e disavventure: ma è la chiave per chiudere la difesa

Ultimo arrivato, una scommessa al fotofinish del mercato. Eppure su Martin Caceres è stato proprio Montella a scommettere, il primo ad avallare l’operazione concretizzatasi negli ultimi giorni di mercato. Non c’è da stupirsi, è il difensore con le caratteristiche richieste dall’allenatore, che siano tecniche o caratteriali. Come scrive il Corriere Fiorentino, in passato non sono mancate le disavventure fuori dal campo, ma sul rettangolo verde il filo conduttore sono le vittorie: una sfilza di trofei che la dice lunga sul carisma e la mentalità del sudamericano. Con la Juve 6 tricolori, due Coppe Italia e una Supercoppa, in Spagna un triplete con il Barcellona e una Coppa America vinta con l’Uruguay nel 2011. (LA CARRIERA COMPLETA DEL DIFENSORE)

Se alla vigilia farlo giocare contro la sua ex squadra era un azzardo, visto che era stato tra gli ultimi a rientrare e gli allenamenti con il nuovo gruppo erano stati pochissimi, sabato ha subito convinto. Caceres si candida a diventare una delle colonne della difesa, forte di quella duttilità che gli consentirebbe di giocare anche in una linea a quattro. Montella può dirsi soddisfatto per consolidare una linea difensiva che aveva subito 6 gol in due partite e con la Juve si è dimostrata granitica.