Caceres torna da leader, la Fiorentina (e Iachini) puntano su di lui

La Nazione guarda in casa Fiorentina nel giorno in cui gli allenamenti riprendono e i ritmo si fa per forza di cose molto intenso: ormai mancano due settimane alla prima delle 12 partite che decideranno il futuro di Iachini, e la rosa lavora per affrontarle al meglio. Già, tutta la rosa, anche quel Martin Caceres che ha convissuto a lungo con il Covid-19 e che ha archiviato i lunghi giorni di preparazione differenziata, pronto a rivestire i panni del leader. La Fiorentina gli rinnoverà il contratto, soddisfatta delle sue prestazioni, ma non per questo il Pelado ha intenzione di adagiarsi sugli allori. C’è da restituire il sorriso alla città e al presidente Commisso, puntando alla tranquillità quest’anno e alla parte sinistra della classifica, più in alto possibile, il prossimo.