Caceres si rimette in pista. E il rinnovo non è escluso

La Nazione scrive di Martin Caceres. Il difensore era finito quasi nel dimenticatoio con Prandelli nell’ultimo periodo. Le apparizioni si sono rarefatte: in 21 gare sono state 10 le panchine, un’assenza per infortunio e 10 partite giocate, di cui solo 4 per tutti i 90 minuti. Da inamovibile a precario, ma senza una parola fuori posto.

Con il ritorno di Iachini, le quotazioni dell’uruguaiano sono in rialzo. Caceres potrebbe essere utilizzato su tutta la linea difensiva, anche a sinistra all’occorrenza (è accaduto una sola volta per la verità). Duttilità, insomma, è la parola d’ordine per un giocatore che nel corso della sua carriera è sempre stato una specie di jolly. Caratteristica questa che potrebbe anche portare la Fiorentina ad allungare di un anno l’accordo (le parti stanno parlando) che scade al termine di questa stagione.