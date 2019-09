Caceres si racconta: “Voglio mettere radici a Firenze, Castrovilli è tanta roba”

Martin Caceres, esperto difensore uruguagio, arrivato in estate in viola da svincolato, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere Dello Sport. Nelle sue parole si legge una grande stima e affetto verso Daniele Pradè: “Mi ha convinto, mi ha mostrato che qui c’era il giusto mix di giovani e giocatori esperti”. Parlando di campo ci ha tenuto a precisare che non c’è un modulo difensivo che preferisce, ma che gli basta giocare: “Fisicamente in passato ho avuto dei problemi, ora ho trovato il mio equilibrio.” Firenze gli piace, e si vede, e infatti l’ex Juve ha detto di volersi stabilire nel capoluogo toscano: “Sono stato un giramondo fino ad oggi, voglio mettere radici, ho trovato casa e voglio stare qui con la mia famiglia”. Alla domanda su quale giovane l’avesse sorpreso di più, invece, non ha avuto dubbi: “Castrovilli, non lo conoscevo, è davvero tantissima roba“, per poi elogiare le qualità anche di Sottil e Ranieri.