Caceres prenota un posto in difesa. Benassi ok per la panchina, tanti dubbi davanti

La notizia migliore per Montella arriva da Martin Caceres: l’ex bianconero, reduce dai 180’ contro Costa Rica e Stati Uniti con la maglia dell’Uruguay, ha svolto il primo allenamento solo ieri eppure le condizioni del difensore sono apparse buone, nonostante il tour de force e il jet leg. Motivo per cui, scrive La Nazione, il difensore si giocherà il posto con Dalbert che pareva essersi guadagnato la conferma dopo lo spezzone di gara positivo di Marassi.

A centrocampo contro la Juve ci sarà Benassi, ma solo in panchina visto che il terzetto Pulgar-Badelj-Castrovilli va verso la conferma. Tanti invece i dubbi in attacco: per il ruolo di centravanti è testa a testa tra Boateng e Vlahovic, con il ghanese leggermente favorito in virtù della sua dose d’esperienza mentre restano sempre in quota le chances che Ribery possa guadagnarsi la prima maglia da titolare della stagione.