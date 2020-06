Caceres è quasi pronto, ma sarà titolare col Brescia? Le sue condizioni

Due mesi a lottare contro il virus, per fortuna in forma lieve, affrontato senza perdere la testa né il sorriso, e adesso Martin Caceres è pronto a riprendersi il suo posto nella difesa della Fiorentina. Il roccioso uruguagio ha ripreso a lavorare soltanto da lunedì, riporta La Nazione, dopo varie sedute individuali, e sta recuperando uno stato di forma accettabile per partecipare alle sgambate col resto della squadra. Non è certa la sua presenza dal primo minuto contro il Brescia, ci saranno valutazioni da fare da qui a dieci giorni, ma quel che è assicurato è che presto il Pelado tornerà al fianco di Pezzella e Milenkovic, che sia in un 3-5-2 o a sinistra in una linea a 4 arretrata.